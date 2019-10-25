بعد كشفه سرقة المساعدات.. المليشيا تتهم برنامج الغذاء العالمي برفع إحداثيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

اتهمت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران برنامج الغذاء العالمي بانه يستغل نشاطه في العمل الإنساني لرفع احداثيات وارسالها لدول التحالف العربي.



وقالت كلمة صحيفة الثورة اليومية التي يديرها الحوثي في عدد اليوم الجمعة إن البرنامج حول نشاطه الى "ذراعا خبيثة لدول خارجية ، فبقدر ما يحصل منها على أموال ، يقدم لها المعلومات والإحداثيات".

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وجاء الاتهام على خلفية انكشاف سرقة المساعدات الانسانية المخصصة لبعض الموظفين من المنتمين لمؤسسة الثورة.

وأضافت المليشيات في الافتتاحية أن برنامج الغذاء هو من اختار شركاؤه ، وحول المعونات إلى حالة من الفساد والعبث .

وتابعت أن البرنامج يضع الآليات التي لا تساعد على وصول المساعدات إلى المستحقين ، بل تساعد على تعويم النهب والفساد فيها وتمنح البرنامج وشركاءه فرص التخفي عن الانكشاف.

وهددت البرنامج بالمحاسبة قائلة: "لقد تمادى برنامج الغذاء في فساده وسرقاته ونهبه، لأنه أمن العقاب والحساب وكشف الفضائح والفظائع التي يرتكبها، وأفعاله وألاعيبه السيئة على كثرتها ، لم تضعه تحت طائلة المساءلة الأخلاقية.