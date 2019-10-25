الكشف عن سجون حوثية في ذمار لمختطفين مخفيين منذ أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر أمنية مطلعة، وجود سجون سرية في بدرومات أقسام الشرطة القديمة في محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن المصادر أنه تم العثور على سجناء مختطفين مدنيين لدى جهاز ما يسمى "الأمن الوقائي" التابع للمليشيات الحوثية في سجون المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة ذمار.

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وبينت المصادر أن السجون السرية تلك تقع في بدرومات أقسام الشرطة ويُمنع إخراج أي اسم لأي سجين، حيث يتم الرد على الأهالي أثناء البحث عنهم بأنه ليس موجوداً.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي عندما يبحثون عن أبنائهم يدخلونهم إلى السجن الرئيسي الذي يتواجد فيه السجناء العاديون، ويقولون لهم لا يوجد إلا هؤلاء السجناء لدينا.

ووفق المصادر فإن سجون الأمن الوقائي سرية ولا يعرف أحد عنها إلا قيادات المليشيات فقط.

ولفتت المصادر إلى أن هناك سجناء لهم عدة أشهر، البعض منهم لا يقل سجنه عن ثمانية أشهر، فيما تجاوز البعض سجنهم أكثر من ثلاثة أعوام.

وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية استحدثت سجوناً سريَّة خاصة لقياداتها، والبعض منهم استخدم البيوت المهجورة سجوناً لهم، بالإضافة إلى أن المليشيات حولت الأماكن المعرضة للقصف من قبل الطيران إلى سجون للأسرى، كان آخرها المعهد التقني والمهني الذي استهدفه الطيران شمال مدينة ذمار، وبه عدد من الأسرى راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.