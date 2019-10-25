ذمار.. مليشيا الحوثي توزع خطباء موالين على المساجد لتكريس الطائفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي الإرهابية وزعت، الجمعة 25 أكتوبر /تشرين الأول 2019م، خطباء من أتباعها إلى عموم مساجد محافظة ذمار وسط اليمن.

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ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن المصادر أن مليشيا الحوثي وزعت عدداً كبيراً من عناصرها المستجدين في نشر الفكر الطائفي في عدة مساجد بمدينة ذمار، وطلبت منهم التحدث عن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف ورفد الفعالية بالأموال.

ووفق المصادر، فإن الخطباء الجدد الذي وزعتهم المليشيات يفتقرون إلى مهارة الإلقاء، حيث طلبوا رفد جبهات القتال بالرجال، ودعم فعاليات المليشيات بالأموال، مشيرين إلى دعم جميع الفعاليات وليس فعالية المولد النبوي.

ولفتت المصادر إلى أن المواطنين عبروا عن سخطهم من تكريس بيوت الله وتسخيرها لنشر الطائفية لما يخدم مليشيات الحوثي الإرهابية، وغادر بعض المصلين من المساجد.

وكانت المليشيات الحوثية اقتحمت، الأربعاء، مسجد ومركز الإمام الشوكاني في حي الدائري الغربي بمدينة ذمار، واعتقلت الإمام والمؤذن لساعات، ثم أفرجت عنه بعد تعهد بترك المسجد والمنزل خلال أسبوع، وقامت بتغييره بآخرين من عناصرها.