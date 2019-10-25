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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة شقيقة نائب صدام حسين في صنعاء إثر نوبة قلبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أعلن أمس الخميس بالعاصمة اليمنية صنعاء عن وفاة شقيقة نائب رئيس جمهورية عربية إثر نوبة قلبية داهمتها.
وذكرت مصادر بصنعاء، أن الدكتورة خديجة ياسين رمضان، أخت طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي إبان عهد صدام حسين، توفت بشكل مفاجئ.
يشار إلى أن الدكتورة خديجة تعيش في العاصمة صنعاء منذ خروجها من سجون أمريكا في العراق إبان الغزو، حيث تعمل كأستاذة جامعية في قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة صنعاء، منذ ذلك الحين.
وأعدمت القوات الأمريكية طه، شقيق خديجة، وهو نائب الرئيس صدام حسين في 2007 بعد ثلاث سنوات من الغزو، بتهمة ارتكاب جرائم إبان النظام السابق.
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