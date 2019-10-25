ذمار.. استنفار غير مسبوق للمليشيا بعد هجوم مجهول على إحدى نقاطها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ ذمار

تشهد مدينة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، استنفارا غير مسبوق لمليشيا الحوثي بعد هجوم على نقطة عسكرية تابعة لها.

وأطلق مسلحون مجهولون النار على نقطة أمنية حوثية بمدينة ذمار.

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وأوضحت مصادر محلية أن مجهولين أطلقوا النارعلى نقطة أمنية تابعة للمليشيات الحوثية في الشارع العام المعروف بشارع صنعاء تعز وسط مدينة ذمار.

ووفق المصادر فقد لاذ المسلحون بالفرار عقب إطلاق النار على نقطة الحوثيين، وسط تكتم حوثي ومخاوف من اندلاع مظاهرات شعبية.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات أعلنت الاستنفار الأمني في عموم شوارع المدينة وشوهدت الأطقم العسكرية تجوب شوارع المدينة حتى الساعة الثالثة صباحاً، بحثاً عن المسلحين.

ولفتت المصادر إلى أن هناك تخوفاً كبيراً وحالة من الرعب تعيشها مليشيات الحوثي نتيجة للهزائم المتلاحقة التي منيت بها خلال الأيام الماضية في جبهات الضالع.

وتشهد محافظة ذمار فوضى أمنية منذ سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة والنظام، وسط استياء شعبي واسع لتصرفات المليشيات وتعسفها للمواطنين والموظفين في جميع مؤسسات الدولة.