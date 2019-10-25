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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا غرب مديرية مستبأ بمحافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ حجة
كسرت القوات الحكومية، الجمعة، هجوما جديدا للمليشيات الحوثية على مواقعها في المنطقة العسكرية الخامسة استمر ثماني ساعات متواصلة شمالي غرب البلاد.
وذكر مصدر عسكري، أن القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة تمكنت من كسر الهجوم العنيف شرق منطقة المقاطعة غربي مديرية مستبأ وكبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية فادحة.
وبين المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من أسر خمسة عناصر حوثية “اثنان منهم جرحى تم إسعافهما لمشافي المملكة لتلقي العلاج”.
وتواصل مليشيات الحوثي محاولاتها الانتحارية في كافة محاور وقطاعات محافظة حجة لليوم الرابع عشر على التوالي ولا تجني منها سوى الخسائر في صفوفها ومعداتها.
وقتل العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش شرق حرض وبغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي.
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