شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. التحالف يشن 10 غارات على مواقع وتجمعات المليشيا بخب والشعف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ الجوف كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتجمعات مسلحي مليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بعشرات غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية "خب والشعف" بالمحافظة. Advertisements وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتشهد مختلف جبهات المديرية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين. وتتقاسم القوات الشرعية مع المليشيا السيطرة على المحافظة التي تعد رابع محافظة يمنية من حيث المساحة.

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