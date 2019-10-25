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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهم نقاط اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
نقلت وكالة ”الأناضول“ التركية، اليوم الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطلع، أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ووفق المصدر يتضمن الاتفاق التزامًا من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الدولي 2216، إضافة إلى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015.
كما يقضي الاتفاق -وفق المصدر- بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى، بعد 45 يومًا من تنفيذ الشقين العسكري والأمني، ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.
ونص اتفاق الرياض المرتقب في أحد بنوده، على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل، الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن.
ويقضي الاتفاق بعودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع على الاتفاق، المرتقب إعلانه خلال اليومين القادمين.
ووفق المصدر، فإن الاتفاق أكد عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي في عدن، اليوم التالي لإعلانها.
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