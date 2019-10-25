شاهد "فيديو"...ماذا يفعل تميم بن حمد في تل ابيب ..فضيحة مدوية لقطر ..اين قناة الجزيرة تصور

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عدن - ياسمين التهامي - انتشر على مواقع التواصل المختلفة، مقطع فيديو يوضح زيارة قام بها وفد سياحي قطري للعاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وسط ترحيب من سيدات إسرائيليات وقفن ليتكلمن بالعربية معهم.

ويظهر في المقطع مواطنان قطريان يلبسان اللباس الخليجي ويتجولان في شوارع تل أبيب، وسيدة إسرائيلية أخذت ترحب بهم، قائلة: “نورتونا.. زوروا القدس.. زوروا بيت لحم.. زوروا الأرض المقدسة”. وتابعت بقولها: “ياريت كل الدول العربية تسوي زيكم، على راسي من فوق قطر، نورتونا احنا رايحين على دفنة وأدخلتم الفرحة علينا”.

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