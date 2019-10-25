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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مئات الصيادلة بصنعاء ينظمون وقفة احتجاجية ضد تعسفات المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
نظم مئات الصيادلة، الخميس، وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء ضد الممارسات التعسفية التي تمارسها المليشيات الحوثية بحقهم.
وقالت مصادر طبية إن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد أن أغلقت المليشيات الحوثية أكثر من 400 صيدلية في صنعاء بحجة عدم مواءمتها للمعايير الحوثية ناهيك عن بعض المخالفات التي ساقتها المليشيات لتبرير جرائمها بحق الصيادلة والصيدليات ومخازن الأدوية.
و احتجزت مليشيات الحوثي في إطار حملة شملت أكثر من 1200 صيدلية، قرابة 140 صيدلانياً بشكل تعسفي، في الوقت الذي يجري الحديث عن اعتزام الجماعة إنشاء صيدليات كاستثمار خاص.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات فرضت على مالكي الصيدليات دفع نصف الأرباح من الأدوية لصالحها، بالإضافة إلى إجبارها لهم وللشركات المستوردة للأدوية من الخارج على تقديم مساعدات وقوافل دوائية وطبية لجرحاها وللجبهات.
وتفرض المليشيات الحوثية غرامات وإتاوات مستمرة على الصيادلة بذرائع مختلفة، وتهدد المتخلفين بإيقاف النشاط والزج بملاكها إلى سجونها، ومن ثم مقايضة الإفراج عنهم بدفع مبالغ مالية.
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