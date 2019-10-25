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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة عدن يشارك في حفل الانتقالي لتكريم أبطال عدن الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 - متابعات
شارك القيادي الجنوبي وكيل العاصمة عدن الاستاذ محمد سعيد سالم صباح امس الخميس أبطال عدن فرحتهم بالحفل التكريمي في قاعة سبأ الكبرى، حيث توج الحفل الاعبين الفائزين في المراكز الاولى للبطولات التي اقيمت اواخر شهر سبتمبر الماضي ، وامتدت فعالياتها حتى 22 من شهر اكتوبر الجاري بمناسبة اعياد اكتوبر و نوفمبر وبدعم ورعاية من المجلس الانتقالي الجنوبي.
ورحبت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي حضور الوكيل للمشاركة في الحفل التكريمي ، وسط اجواء عارمة من الفرحة والبهجة .
و اكتظت القاعة على اخرها بعدد من اللاعبين والشخصيات الرياضية و الاجتماعية وبحضور قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي يتقدمهم الاستاذ أحمد حامد لملس الامين العام للمجلس و اللواء الركن شلال علي شايع و مؤمن السقاف مدير دائرة الشباب و الطلاب بالمجلس.
وشكر الوكيل محمد سعيد سالم جميع من شاركوا في إنجاح مجمل الفعاليات و البطولات الرياضية التي اقيمت بهذه المناسبة الكبيرة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على الإهتمام بقطاع الشباب والرياضة ، كونه يمثل عمود مستقبل الدولة القادمة.
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