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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تلزم منظمات المجتمع المدني بإحياء فعالية المولد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
ألزمت مليشيات الحوثي الإرهابية، الجمعة 25 أكتوبر 2019، منظمات المجتمع المدني والجمعيات إحياء فعاليتها السياسية (ذكرى المولد النبوي للعام 1441هـ).
ونقلت وكالة خبر عن مصادر محلية قولها إن قيادة المليشيات عقدت اجتماعاً برئاسة مدير عام منظمات المجتمع المدني بأمانة العاصمة نبيل راجح، وحسن المسوري مدير إدارة الجمعيات بالمكتب، مع عدد من رؤساء ومدراء المنظمات والجمعيات الاجتماعية والإنسانية والخيرية ألزمتهم فيه بإحياء فعاليتها السياسية (ذكرى المولد النبوي للعام 1441هـ) التي ستقام خلال الأيام القادمة.
وتابعت المصادر أن المليشيات أقرت خلال الاجتماع مشاركة منظمات المجتمع المدني في الفعالية المركزية التي ستقام نهاية الشهر الجاري بالمركز الثقافي، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة المتنوعة للاحتفال بالفعالية السياسية على مستوى كل منظمة وجمعية ومؤسسة.
وحددت قيادة المليشيات مهلة زمنية لجميع منظمات المجتمع المدني، لرفع خطط برامج أنشطة وفعاليات المناسبة يومين كحد أقصى لتقديمها إلى مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة.
وأشارت المصادر أن قيادة المليشيات هددت باتخاذ إجراءات عقابية بحق المتقاعسين عن تنفيذ فعالياتها السياسية.
ولفتت المصادر إلى أن قيادة المليشيات ألزمت رؤساء ومدراء المنظمات والجمعيات بتعليق شعارات ومظاهر الاحتفالية داخل وخارج مقراتهم.
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