المبعوث الأممي لدى اليمن يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات



التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض أمس، وذلك لمناقشة سبل دعم العملية السياسية في اليمن وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقية استكهولم.

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وسلط المبعوث الخاص الضوء على جهود الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني الهام. وأكد على أهمية إحراز تقدم في هذا الاتفاق الذي يؤثر على حياة الآلاف من الأسر اليمنية. وحث جميع الأطراف على إظهار المرونة اللازمة لبدء تبادل شامل للأسرى والمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

أطلع المبعوث الخاص نائب الوزير على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الحديدة ، ولا سيما تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار وتأثيره الإيجابي على حماية المدنيين ، وتعزيز العمل الإنساني ، وخلق بيئة مواتية لدعم الثقة تدابير بناء.

كما أطلع نائب الوزير الأمير خالد بن سلمان السيد جريفيث على جهود المملكة للتوسط في حل للوضع في جنوب اليمن. وأعرب المبعوث الخاص عن تقديره لجهود المملكة العظيمة في هذا الصدد ، وسلط الضوء على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية وقيادتها في عهد ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.