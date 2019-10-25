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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| حجة.. مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال مواجهات مع الجيش وبقصف جوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ خاص:
قتل وأصيب العشرات من مسلحي المليشيا الحوثية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، خلال مواجهات مع قوات الشرعية وبغارات لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية ومليشيا الحوثي دارت شرق مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية واستمرت لساعات.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا.
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن المقاتلات الحربية استهدفت تجمعا حوثيا مكونا من 100 مسلحي في المديرية ذاتها، وأسفر القصف الجوي عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين المستميتين في إحراز تقدم بالمديرية.
وأشارت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
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