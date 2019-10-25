شكرا لبحثكم عن خبر الميسري يصل شبوة لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أن وزير الداخلية وصل ظهر اليوم الجمعة الى عتق عاصمة شبوة من أجل استلام رديات رواتب ضباط وجنود وزارة الداخلية أشهر اغسطس.

واوضحت المصادر أن الوزير رفض تسليم الرواتب عبر البنوك او البريد واشترط أن يتم التعامل مع شركة الكريمي حتى يمكن له الحصول على الرديات بسهولة.

وتم حصر مدة صرف الرواتب عبر الكريمي باسبوع واحد فقط بعدها يتوقف الصرف ويتم توريد رواتب المتاخرين .