مناقشة تعزيز جوانب السلامة حول مطار سيئون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش وزير النقل صالح الجبواني، مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير مطار سيئون الدولي علي باكثير، تعزيز جوانب السلامة حول مطار سيئون ومعالجة إشكاليات البناء العمراني في المناطق المجاورة للمطار.

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وأكد الجبواني، أن وزارة النقل تولي مطار سيئون الدولي اهتماماً بالغاً كونه الشريان الجوي الوحيد الذي يقدم خدماته لليمنيين بصورة مستمرة .. موضحا أن الوزارة ستعمل مع الهيئة العامه للطيران المدني والأرصاد من أجل وضع الحلول العاجلة التي من شأنها المحافظة على سلامة الطيران المدني واستمرار عمل المطار واستفادة المواطنين من أراضيهم.

واستمع الوزير الجبواني، من عضو مجلس الشورى عبدالله الكثيري وممثلين عن مُلاك الأراضي الواقعة جوار المطار إلى بعض الإشكاليات بهذا الصدد، وكذا بعض الحلول والمعالجات المناسبة.

كما قام وزير النقل والوكيل الكثيري ومدير المطار باكثير، بالنزول الميداني إلى الأراضي المجاورة لمطار سيئون تمهيداً لوضع الحلول والمعالجات الفنية.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالجمهورية سند بن ذيبان.