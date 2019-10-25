شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير مكتب الشباب بعدن يناقش تفعيل الأنشطة الرياضية النسوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر و مدير عام الادارة العامة لشؤون المرأة بوزارة الشباب والرياضة لؤي صبري سبل تنشيط الفعاليات النسوية المستقبلية للمرأة في الجانبين الرياضي والاجتماعي بالعاصمة المؤقتة عدن .



كما ناقش المهندس نعمان شاهر و لؤي صبري التحضير للاحتفال باليوم العالمي للطفل والتجهيز لإقامة مهرجان رياضي في خمسة ألعاب رياضية بدعم من (منظمة اليونيسيف في عدن) في نهاية نوفمبر القادم ..مؤكدين على ضرورة دعم وتشجيع الأنشطة المدرسية والاهتمام الخاص بالرياضة النسوية.

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