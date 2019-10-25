فتح يشدد على أهمية استمرار الدعم الاغاثي والتنموي لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

شدد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح ، على أهمية حشد الجهود الدولية وتقديم الدعم الاغاثي والتنموي لبلادنا ومساندة جهود الحكومة الشرعية في تعزيز الاستقرار وتلبية خدمات المواطنين في كاف المحافظات.

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وأكد وزير الإدارة المحلية خلال لقائه ، اليوم ، بنائبة وزير الخارجية الايطالي والمسؤولة التعاون التنموي إمانويلا كلاوديا، على هامش مشاركته الدولية الخاصة بمناقشة الوضع الإنساني في بلادنا، أن الحكومة اليمنية تولي المشاريع التنموية ومشاريع دعم سبل العيش أهمية كبيرة، لما لها من اثر كبير في استقطاب الأيادي العاملة والتخفيف من البطالة وتوفير العمل وتعزيز الاستقرار.

وأشار فتح الى ان القيادة السياسية ترحب بكافة الجهود الدولية الرامية لدعم اليمن وتحسين الوضع الإنساني..مؤكداً ان توجيهات القيادة السياسية للحكومة تقتضي بتوفير كل الدعم والتسهيلات للمانحين والمنظمات الإنسانية والدولية لتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإنسانية والتنموية في بلادنا.

ولفت الى ان الحكومة قدمت مشروع لا مركزية العمل الاغاثي لتسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية في اليمن، وعملت على إعفاء كافة المواد الاغاثية والإنسانية من الرسوم، بالإضافة الى توفير إيجاد توفير 22 منفذاً لاستقبال وإيصال المساعدات الاغاثية.

وقدم وزير الإدارة المحلية شرحاً مفصلاً بالأوضاع الإنسانية وملفاَ متكاملاً لمشاريع تنموية واغاثية لدعمها وتمويلها..مستعرضاً كافة الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية وإعاقتها لعمل المنظمات الإنسانية..مطالباً الجانب الايطالي بالضغط مع الشركاء الدوليين لمنع تدخل المليشيات بالعملية الإنسانية وإدانتها لمثل هذه الأعمال.