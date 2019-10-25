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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دورة تدريبية لإعلاميي الفرق الشعبية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 - سيئون
نظمت الهيئة الادارية لنادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، الخميس، دورة تدريبية للإعلاميين الرياضيين.
وتلقى 24 مشاركا من الفرق الرياضية الشعبية التابعة للنادي معارف ومهارات أساسية في كيفية صياغة الخبر الرياضي، إضافة الى المهارة اللغوية.
وأكد رئيس نادي الاتحاد الدكتور فهمي فراره، حرص النادي للارتقاء بقدرات المنتسبين للجان الفرعية المختلفة بحسب تخصصاتهم ، لتمكين القائمين على هذه الانشطة من تطوير أنشطتهم ومواكبة مختلف الأنشطة الرياضية التي تشهدها الالعاب الرياضية بوادي حضرموت.
من جانبه أوضح رئيس فرع الاعلام الرياضي بوادي حضرموت علي باسعيدة، أن الانشطة التدريبية تساهم في تطوير قدرات الإعلاميين الرياضيين، وتساعدهم في مواكبة الأنشطة والفعاليات الرياضية في الوادي والصحراء.
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