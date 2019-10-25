'اليمن العربي' يعزي العوبثاني والبوري باستشهاد اخيهم سعيد العوبثاني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019 الخليج 365 - خاص

Advertisements تتقدم أسرة وموقع 'الخليج 365' بأصدق عبارات العزاء والمؤاساة لقبيلة العوبثاني والبوري باستشهاد اخيهم البطل سعيد العوبثاني بمدينة القطن، إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها ايدي الغدر والخيانة. ويبتهل 'الخليج 365' المولى عز وجل أن يلهم أهل وذوي الشعيد الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.. سائلين الله أن يسكن فقيدهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة تحرير وطاقم موقع 'الخليج 365'.

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