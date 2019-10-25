مناقشة جهود إصلاح منظومة الجوازات بميناء الوديعة البري بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون



ناقش مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، مع لجنة المراقبة الحدودية بمصلحة الجوازات برئاسة مدير مشروع الرقابة الحدودية PISCES وعدد من المختصين، جهود إصلاح منظومة الجوازات بالميناء.

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وتطرق اللقاء إلى تطوير منظومة الجوازات وتوفير الأجهزة اللازمة التي تشمل أجهزة الحاسوب والماسح الضوئي والقارئ الخاص بالجوازات والبصمة والكاميرات، وإجراء التحديث الجديد المعمول به في عدد من دول العالم الأخرى وتركيبها في كرفانات كصالات مؤقتة وإدخالها الخدمة بشكل مؤقت حتى يتم الانتقال والعمل بالمنفذ الجديد.

وأكد اللقاء على ضرورة تمكين الكادر الوظيفي من دورات تدريبية وتأهيلية لتمكنيه من التعامل بشكل جيد مع مشروع الرقابة الحدودي الجديد والمحدث لمنع أي عملية تزوير في وثائق المسافرين وتقييد إجراءات سليمة.

كما قامت اللجنة بزيارة مكتب الجوازات وتحديد موقع المشروع وتوقيع محضر بذلك، وأشاد مدير مشروع الرقابة الحدودية بالتعاون والتجاوب الملموس من جانب إدارة المنفذ ممثلة بمديره مطلق الصيعري ومدير الجوازات علي القعطبي، والذين بدورهما أكدا على تعاونهما ودعمهما الكامل لانجاح المشروع.