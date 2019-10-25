الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لصباح الجمعة

0 نشر
اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لصباح الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لصباح الجمعة

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح الجمعة  وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي    :    158

الدولار      :    600

Advertisements

الإماراتي   :    159

أسعار البيع :

السعودي   :     160

الدولار      :    605

  الإماراتي  :    161

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لصباح الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا