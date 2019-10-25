شكرا لبحثكم عن خبر مجلس وزراء الحوثي يصوت باغلبية ساحقة ضد الراتب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي حوثي عن إجتماع طارئ لما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين لمناقشة انقطاع الراتب على موظفي الدولة منذ أكثر من عامين .

وقال القيادي الحوثي لموقع " المشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن جدال حاد نشب بين أعضاء المجلس السياسي الأعلى بشأن صرف نصف راتب والتي كان مقرر صرفها مع حلول شهر أكتوبر كما جرت العادة .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية أن الجناح الرافض للصرف برر ذلك لعدم وجود إمكانية مادية وخاصة بعد تحويل هذه المبالغ للاحتفالات بالمناسبات الدينية والتي تستغلها المليشيا للتحشيد .

Advertisements

ووضح المصدر أن صراع داخل أروقة المجلس تمت بين القيادات الممانعة والموافقة وخاصة بعد إصرار الأولى على عدم صرف أي مبلغ عدى للمرابطين في الجبهات والعاملين معاهم والذين يتم الصرف لهم بشكل دوري .

ووضح المصدر أن ألاغلبية داخل المجلس أصرت على عدم صرف أي مبلغ للموظفين مهما كانت الظروف عدى نصف راتب في شهر رمضان والنصف الآخر في عيد الأضحى كهبه من زعيمهم وليس كمستحقات للموظفين .