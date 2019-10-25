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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد الصورة المرعبة : يمني يربط راسه بثعبان اسود

تداول ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمواطن يمني رابطاً رأسه بثعبان وحوله الى مشده واضعا الورود .

وقال ناشطون ان هذا يؤكد صلابة اليمنيين وتحديهم حتى للثعابين.

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