شكرا لبحثكم عن خبر منصة ميزابي تنفرد بعرض فيلم "10 أيام قبل الزفة" على الإنترنت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن القائمون على الفيلم العدني الشهير "10 أيام قبل" عن موعد عرضه على شبكة الانترنت, بعد بقائه في دور السينما لأكثر من عام .

وأعلن لقائمون على الفيلم ان منصة "ميزابي" حصلت على الحقوق الحصرية لعرض فيلم 10 أيام قبل الزفة من إخراج عمرو جمال وإنتاج شركة عدنيوم، وسيتم عرض الفيلم بعد إنتهاء عروضه السينمائية.

مشيرين ان الفيلم ستنتهي عروضه السينمائية خلال يناير القادم.

ولقي الفيلم العدني "10 أيام قبل الزفة " شهرة واسعة بعد عرضه في عدن العام الماضي, وعددا من المدن العربية والعالمية لاحقا.

الجدير ذكره ان منصة "ميزابي" التي حصلت على الحقوق الحصرية لعرض فيلم 10 أيام قبل الزفة, هي خدمة ترفيهية جديدة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات في اليمن, من المقرر ان يتم إطلاقها على الإنترنت خلال شهر يناير القادم.

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