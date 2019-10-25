شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، فيديو ليمنيين خلال حضورهم في عرس سعودي. ويبين الفيديو المتداول، ليمنيين جسدوا التراث اليمني من خلال "الشيلة" أو "الزامل" الترحيبي اللي يجيده اليمنيون في أعراسهم وأفراحهم. وأبدى المواطنين السعوديين، وفقا للفيديو، ترحيبهم الحار برجال اليمن، مرددين " أرحبو يارجال اليمن ملايين" جدير بالذكر أن عدد من المغتربين اليمنيين في السعودية يقيمون أعراس بنفس عادات وتقاليد الاعراس في صنعاء والمحافظات الاخرى. شاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعوديةhttps://t.co/T19Aj9FGCW pic.twitter.com/me1p7gMfZb — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 24, 2019 Advertisements شاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعوديةhttps://t.co/T19Aj9FGCW pic.twitter.com/me1p7gMfZb — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 24, 2019 شاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعوديةhttps://t.co/T19Aj9FGCW pic.twitter.com/me1p7gMfZb — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 24, 2019 شاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعوديةhttps://t.co/T19Aj9FGCW pic.twitter.com/me1p7gMfZb — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 24, 2019 شاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعوديةhttps://t.co/T19Aj9FGCW pic.twitter.com/me1p7gMfZb — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 24, 2019 شاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعوديةعرس يمني في مدينة جدة السعودية (ارشيفية)عرس يمني في مدينة جدة السعودية (ارشيفية) المشهد اليمني - خاص2019-10-24 23:19:39تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، فيديو ليمنيين خلال حضورهم في عرس سعودي.

ويبين الفيديو المتداول، ليمنيين جسدوا التراث اليمني من خلال "الشيلة" أو "الزامل" الترحيبي اللي يجيده اليمنيون في أعراسهم وأفراحهم.

وأبدى المواطنين السعوديين، وفقا للفيديو، ترحيبهم الحار برجال اليمن، مرددين " أرحبو يارجال اليمن ملايين"

جدير بالذكر أن عدد من المغتربين اليمنيين في السعودية يقيمون أعراس بنفس عادات وتقاليد الاعراس في صنعاء والمحافظات الاخرى.



المشهد اليمني@mashhadyemeniشاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعوديةhttps://www.almashhad-alyemeni.com/147750

Embedded video

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. يمنيون في أجمل عرس بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.