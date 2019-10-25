شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على قصة ”الشهيد الحي” الذي يستلم راتبين بعد وفاته! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر في صنعاء، الخميس، بأن قيادي حوثي أدعى أنه قتل في أحد المعارك بعد انقلاب عربته العسكرية لكي يتم إعطائه بعض الامتيازات .

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن القيادي الحوثي قام برفع مذكرة رسمية إلى الجهات المسؤولة تفيد بتعرضه للقتل أثناء قيامه بأداء ما يسمى "الواجب" إثر انقلاب عربة عسكرية كان على متنها رفقة زميله الذي قتل بنفس الحادث والذي تم تنزيل أسمه أيضا بين ما يسمى " الشهداء "؛ وفقا للمذكرة على الرغم من أنهما الاثنان حيان يرزقان.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي "أبو عقيل" قام بتنزيل اسمه بين " الشهداء " لكي يحصل على راتب جديد بجانب راتبه الآخر حيث يشغل مدير إدارة في أحد الدوائر الحكومية .

وأشارت المصادر الى أن المدعو "الشهيد الحي" عمل أيضا توكيل لصديقه للقيام باستلام راتبه وانه قام بدفع مبالغ مالية كبيرة لكي يحصل على مذكرة رسمية من إحدى الجهات العسكرية وتم الختم له بدون علم المسؤول عن هذه الجهة .

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ولفتت المصادر الى أن الحوثيين قاموا بالرفع لما يسمى بـ"لأمن الوقائي" في محاولة للتحقق ممن قام بعملية توقيع المذكرة المخالفة والتي تبين أنها وقعت من قبل موظف في المكتب مقابل مبالغ مالية .

ونوهت المصادر بأن المليشيا الحوثية رفعت بمذكره عقابية قوية ضد المشرف التابع لها لكن تم تجميدها مع مذكرات أخرى تنوي المليشيا رفعها في وقت لاحق.

وتشهد صفوف المليشيا صراعات مكاسب، تقود الى الدفع بمشرفيها الى ممارسة فساد يزكم الانوف.