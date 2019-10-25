شكرا لبحثكم عن خبر خطة حوثية جديدة لاستدراج الشباب بعد عجز المشرفين عن التجنيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لجأت المليشيا الحوثية إلى وضع خطط جديدة لاستقطاب الشباب في مناطق سيطرتهم بعد فشل المشرفين في التحشيد بعد معرفة الناس بأنهم يتاجرون بدماء ابنائهم وهو ماجعلهم يقاطعونهم ويمنعون أبنائهم من مجالستهم .

وقال مصدر مقرب من القيادات الحوثية لموقع "المشهد اليمني " أن الحوثيون وضعوا خطة جديدة بعد تشوه صور أغلب المشرفين ومعرفة الناس بهم وخاصة بعد قيامهم بتحقيق أرباح كبيرة من عملية المتاجرة بابنائهم وهو ماجعل أغلب المواطنين يدركون ذلك وهو ما انعكس سلبا على عملية التجنيد وعزوف العديد من الشباب عن جعل أنفسهم سلعة رخيصة لمثل هؤلاء الجشعين.

وأضاف المصدر أن الحوثيين قاموا بدفع مرتبات شهرية لأطفال صغار في السن اغلبهم من طلاب المرحلة الأساسية لدفعهم باستقطاب زملائهم واغرائهم بمبالغ مالية بسيطة وتوفير احتياجاتهم من القات وتعبئهم في بيوت زملائهم حتى لا يشعر الناس بذلك وخاصة بعد منع أغلب الأهالي لأبنائهم من صحبة الحوثيين بعد فقدان العديد منهم لأبنائهم في جبهات القتال .

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وأكد المصدر أن الخطة الجديدة للمليشيا الحوثية تم إقرارها من قبل قيادات عليا نظرا لعدم تكلفتها أيضا لاقتناع الأطفال مبالغ بسيطة بعكس المشرفين وهو ما يعني تشكيل مشرفين جدد .

الجدير ذكره أن عملية تراجع شعبية المليشيا جعلها تسعى لوضع طرق جديدة للتجنيد لكي يستمر بقائها في السيطرة على السلطة وهو ما يتطلب أخذ الأهالي الحيطة والحذر حتى لا يفقدوا أبنائهم في حرب لاناقه لهم فيها ولاجمل .