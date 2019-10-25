شكرا لبحثكم عن خبر اليمن خالية من شلل الأطفال منذ 2006 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن اليمن خالية من شلل الأطفال منذ العام 2006.
وأضافت المنظمة: ان جميع حالات الشلل الرخو الحاد التي تم فحصها من 2018 إلى 2019 سلبية بالنسبة لفيروس شلل الأطفال.
واوضحت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال، أنها في حالة تأهب قصوى، حيث يتم التحقيق في مئات الحالات المشتبه بها في اليمن كل عام.
وأواخر العام الماضي نفذت الصحة العالمية واليونيسيف حملة للتحضين ضد شلل الأطفال، استهدفت أكثر من 5 مليون طفل دون سن الخامسة في مختلف محافظات البلاد.
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