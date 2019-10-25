شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. إزالة 360 حصوة من كليتي مريض يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية، اليوم الخميس، أن فريق طبي يمني تمكن من إزالة مئات الاحجار من كليتي مريض بأحد المستشفيات الحكومية، في حالة غريبة ونادرة.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن فريق طبي في المستشفى العسكري بمحافظة تعز، برئاسة الدكتور نعمان الثوبي، تمكن من إزالة 360 حصوة من كليتي مريض(كما هو في الصورة)؛ بنفس عدد أيام السنة.

واشارت المصادر الى أن العملية أجريت بنجاح، فيما حالة المريض بدأت في التحسن.

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ويواجه مرضى الفشل الكلوي الذين يبلغ عددهم حوالي 5200 مريض يمني، خطر الموت المستمر بسبب النقص الشديد في إمدادات غسيل الكلى التي لا تكفي البتة لتغطية احتياج 700,000 جلسة غسيل سنوياً؛ وفقا للصحة العالمية.

جدير بالذكر أن ربع مرضى الفشل الكلوي في اليمن يتوفون سنويا منذ بدء الحرب قبل خمس سنوات.