شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تتحدث لاول مرة عن سرقة مليشيا الحوثي لمساعدات صحفيي ”الثورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، برنامج الغذاء العالمي الى اعادة النظر في اسلوب عمله بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتقييم أداء المنظمات "الوسيطة" التي تخضع في الغالب لسيطرة المليشيا، بعد تكرار سرقة مساعدات الصحفيين وبقية موظفي الدولة.

وقال معمر الارياني، وزير الاعلام، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها "المشهد اليمني" أن "مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر رغم إثارة القضية من قبل موظفي المؤسسة قبل أشهر(قبل سنة) بعد اكتشافهم قيام المليشيا بنهب مخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية".

وأضاف الارياني: برنامج الغذاء العالمي مطالب بإعادة النظر في اسلوب عمله في مناطق سيطرة المليشيا وتقييم أداء المنظمات "الوسيطة" التي تخضع في الغالب لسيطرة المليشيا، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ممن نهبت مرتباتهم وفقدوا اعمالهم ومصادر دخلهم جراء الانقلاب.

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وكانت مصادر صحفية في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة، الخاضعة لسيطرة المليشيا، كشفت عن تعرض المساعدات المخصصة للموظفين العاملين في المؤسسة من قبل برنامج الغذاء العالمي للسرقة.

وأوضحت المصادر أن الصحفيين في المؤسسة يتلقون للمرة الثانية اتصالات هاتفية من قبل برنامج الغذاء العالمي ليسألهم ما اذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري.