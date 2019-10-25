شكرا لبحثكم عن خبر اوامر بتصفيتهم في حالة محاولتهم الفرار .. الحوثيون يشددون من الإقامة الجبرية على القيادات المؤتمرية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مقرب من بعض القيادي المؤتمرية في صنعاء عن تشديد المليشيا الحوثية من الإقامة الجبرية عليهم وذلك بعد تجميد حزب المؤتمر الشعبي العام من شراكتهم مع المليشيا .

وقال مصدر مقرب من بعض القيادات المؤتمرية لموقع " المشهد اليمني " اليوم الخميس أن الحوثيين شددوا من إقامتهم الجبرية بعد رصد المليشيا لكل حركاتهم والتي باتت محدودة بحسب المصدر .

وأضاف المصدر أن الحوثيين فرضوا على العديد من القيادات المؤتمرية عددا من المرافقين التابعين للمليشيا وتم إعطائهم أوامر بتصفيتهم في حالة محاولتهم الفرار والزمت القيادات دفع تكاليف وصرفيات وسكن هذه العناصر الحوثية .

وأكد المصدر أن الحوثيين يقوموا بالرقابة على كل اتصالات هذه القيادات والتجسس عليها وهو ما دفع الأخيرين إلي تغيير ارقام هواتفهم بشكل مستمر وقطع ارقام جديدة لهم بأسماء أشخاص آخرين غير مقربين منهم .

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ووضح المصدر عن ابتزاز الحوثيين لهذه القيادات ونهبها بشكل مستمر تارة تحت اسم المجهود الحربي وتارة أخرى لصالح القيادات الحوثية المكلفة بحراسة هؤلاء القيادات حتى أن بعضهم أصبح يمتلك المباني والفلل والسيارات نتيجة الابتزاز من قبل مشرفي الحوثي .

الجدير ذكره أن الحوثيين قاموا بمنع هذه القيادات المؤتمرية من الخروج من المدن الرئيسية إلى بعد إبلاغ العناصر الحوثية المرافقة لهؤلاء القيادات والتي تقوم بالتواصل بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية الحوثية والتي تم دمجها مؤخرا ضمن جهاز واحد .

وتأتي هذه الاجراءات المشددة اعلان اعضاء حزب المؤتمر في صنعاء تجميد شراكتهم مع الحوثيين بعد قيام المليشيا بإطلاق سراح متهمين في تفجير دار الرئاسة عام 2011م والذي استهدف عدد كبير من رجال الدولة بينهم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. .