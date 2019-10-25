شكرا لبحثكم عن خبر في حادثة غريبة.. مكلفي الضرائب بمحافظة يمنية يعتقلون مستأجري ”عمارة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، أن المكلفين من قبل مليشيا الحوثي بتحصيل ضرائب العقارات قاموا باعتقال مستأجري عمارة كاملة.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المكلفين بتحصيل ضرائب مديرية الظهار بالمحافظة قاموا باعتقال ساكني عمارة بشارع المحافظة، بحجة أن صاحب العقار لم يستوفي مبلغ ضريبة عمارته.

وأشارت المصادر أن عجز المكلفين من قبل المليشيا عن ضبط او اعتقال المالك؛ دفعهم الى إعتقال المستأجرين .

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وتنفذ الأجهزة الأمنية ومكاتب التحصيل التابعة للمليشيا سياسة الرهائن الإمامية البائدة، بحق سكان ومواطنين ومستأجرين وأصحاب محال، في المحافظة، لاستخلاص أموال من ملاك العقارات.

وتشهد المحافظة أعمال تعسف وسطو ونهب وانفلات أمني وفرض إتاوت على المواطنين، زادت وتيرته خلال الايام الماضية.