شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد الجوية تكشف عن تطور الحالة المدارية في بحر العرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت جهات الطقس قبل قليل، عن ارتفاع درجة الرياح، في المنخفض المداري إلى 33 عقده ، وضغط جوي 995 مليبار
وكانت جهات الطقس قد أكدت اليوم الخميس، تطور الحالة المدارية في بحر العرب، لتبلغ سرعة الرياح إلى 25 عقدة وانخفاض الضغط إلى 999 مليبار.
وأشارت إلى أن هذا التطور جاء بعد تراجعها خلال اليومين الماضيين، واتجاها نحو الشمال الشرقي قبالة سواحل الهند
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