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الأرصاد الجوية تكشف عن تطور الحالة المدارية في بحر العرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت جهات الطقس قبل قليل، عن ارتفاع درجة الرياح، في المنخفض المداري إلى 33 عقده ، وضغط جوي 995 مليبار

وكانت جهات الطقس قد أكدت اليوم الخميس، تطور الحالة المدارية في بحر العرب، لتبلغ سرعة الرياح إلى 25 عقدة وانخفاض الضغط إلى 999 مليبار.

وأشارت إلى أن هذا التطور جاء بعد تراجعها خلال اليومين الماضيين، واتجاها نحو الشمال الشرقي قبالة سواحل الهند

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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