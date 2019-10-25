شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بتشكل عاصفة مدارية وأمطار غزيرة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، الخميس، بتشكل منخفض جوي وتحوله الى عاصفة مدارية في البحر العربي خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أن اليوم الخميس شهد تشكل منخفض جوي شرق بحر العرب وكان في الصباح يحافظ على رياح مستمرة 44 كيلو متر بالساعة و أقصى هبات للرياح حوالى 60 كيلو متر بالساعة تلتف حول مركز المنخفض، وبناء على المسار الحالي لمركز المنخفض فانه يتخذ المسار الشرقي تجاه السواحل الغربية لجنوب الهند فانه يجلب الأمطار الشديدة لتلك المناطق خلال اليوم الخميس و غدا الجمعة.

وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن يحدث تغير في مسار المنخفض خلال 24 ساعة القادمة ويتخذ المسار الغربي تجاه جنوب شبه الجزيرة العربية ليشكل تهديد لليمن وعمان بعد منتصف الأسبوع القادم.

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وتابع الشوافي: ونظراً لارتفاع الحمل الحراري والتيارات الدافئة للمياه السطحية لبحر العرب في منطقة المنخفض تعمل على تعمق وتطور سريع للمنخفض ومن المتوقع في هذه الحالة أن يتطور الى عاصفة مدارية خلال 48 ساعة قادمة.

ودعا الشوافي الى متابعة سير التوقعات وما يستجد ونشرات الطقس.