شكرا لبحثكم عن خبر ضبط وافدين انتحلوا مهن طبية لممارستها في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء، إحالة وافدين إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة ممارس صحي. وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الوزارة: بالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط وافدين منتحلين صفة «ممارس صحي»، يمارسون مهنة صحية في المدينة المنورة. وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة الوافدين إلى النيابة العامة، وإحالة المجمع الطبي إلى لجان المخالفات.

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