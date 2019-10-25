شكرا لبحثكم عن خبر ”شاب يمني” يخترع دراجة نارية تعمل بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن شاب يمني من تريم حضرموت من اخترع أول دراجة نارية تعمل بالطاقة الشمسية في اليمن .

فقد اشار مصدر محلي بمدينة "تريم" أن المواطن "احمد حمدون البيتي" قد اخترع دراجة نارية تعمل على الطاقة الشمسية , واتت هذه الفكرة عندما كان "احمد البيتي" يمتلك دراجة نارية تشتغل عن طريق شحن البطاريات أي عن طريق الكهرباء, حيث فكر عقب ذلك انه بدلا من أن يتم شحن الدارجة بالكهرباء يتم شحنها عن طريق لوح شمسي

وأوضح المصدر ان "البيتي" هو إمام مسجد بإحدى مساجد مديرية تريم, وقد كان له عدة تجارب سابقة منها ( تشغيل الدراجة النارية بالغاز الطبيعي وكذا تشغيل مواطير الكهرباء).