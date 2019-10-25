شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تنفذ حملة توقف لـ عدداً من المدارس الخاصة بصنعاء بسبب مخالفتها منهج الجماعة الطائفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحالت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، عدداً من المدارس الخاصة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بسبب مخالفتها لامنهج الطائفي الذي أقرته الجماعة على المدراس الحكومية.

وكشفت مصادر محلية في صنعاء عن فرض المليشيات المنهج الدراسي الذي خضع للتعديلات الطائفية من قبل الجماعة، على كافة المدارس الحكومية والخاصة.

وبحسب المصادر فإن المليشيات نفذت حملة واسعة واغلقت المدراس الخاصة التي لم تعمم منهج المليشيات على الطلاب.

وذكرت المصادر أن المليشيات أغلقت خمس مدارس، ثلاث في أمانة العاصمة، ومدرستان في مديرية سنحان في محافظة صنعاء.

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وقال مدير إحدى المدارس الأهلية في صنعاء، إن وزارة التربية الخاضعة لسيطرة الحوثين تمارس ضغوطاً على المدارس الخاصة، وتفرض مبالغ مالية كبيرة ومشرفين من قبل الجماعة لإلقاء دورات ومحاضرات في المدارس للترويج لفكر الجماعة وفعالياتها الطائفية.

وأكد المصدر التربوي الذي لم تُسميه وسائل الإعلام الدولية، أن "الوزارة عجزت عن توفير المنهج المدرسي وتلقي اللوم على المدارس الأهلية التي قامت بتوفير المناهج والكتب المصورة التي اعتمدتها سابقاً الوزارة وطبعتها على نفقة المدارس للتخفيف من معاناة الطلاب في الحصول على الكتاب المدرسي"، متهماً وزارة التربية والتعليم الحوثية بأنها "تمارس تعبئة طائفية في المدارس، وتتهم المعارضين لها بمخالفة نظام التعليم".

وبحسب اليونيسف، فإن 4.7 ملايين طفل في التعليم الأساسي والثانوي، في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تلقيهم التعليم.