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الجيش الوطني يدك مخابئ وتحصينات ميليشيا الحوثي في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يدك مخابئ وتحصينات ميليشيا الحوثي في صعدة

الجمعة 25 أكتوبر 2019

الجيش الوطني يدك مخابئ وتحصينات ميليشيا الحوثي في صعدة

الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين أقصى شمال البلاد.

 

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الخميس، مقطع فيديو يعرض عمليات الجيش الوطني في دك مخابئ وتحصينات الحوثيين في جبهة الصفراء.

 

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ونقل المركز عن قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي قوله، إن قوات الجيش الوطني باغتت الأربعاء عناصر الميليشيات في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتالية.

 

وأوضح الغنيمي أن فرق الاستطلاع باللواء كانت قد رصدت منذ يومين، قيام الحوثيين بالتحضير لهجوم ضد قوات الجيش.

 

كما أكد أن عملية الجيش لا تزال مستمرة، تزامناً مع التقدم المستمر لوحدات الجيش وفرار الميليشيات.

 

وتخوض قوات الجيش مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.

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