مقاتلات التحالف تدمّر مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي في حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي في حجة الجمعة 25 أكتوبر 2019 الخليج 365 استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مساء الخميس، مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية عبس شمالي محافظة حجة.

Advertisements ودمرت المقاتلات بعدة غارات جوية، مخزن الأسلحة، في مزارع الجر، بمديرية عبس. كما استهدفت الغارات تجمعات ومواقع للمليشيا الحوثية، في منطقة “الطينة”، شمالي المديرية ذاتها، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

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