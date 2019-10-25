شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تدعو الهند لتقديم مزيدا من التسهيلات لليمنيين في المنح العلاجية والدراسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدمت الحكومة اليمنية الشرعية دعوة رسمية للحكومة الهندية بتقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين لاسيما في إجراءات منح تأشيرة العلاج للمواطنين الراغبين في السفر إلى الهند.



ودعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في اللقاء الذي جمعه مع نظيره الهندي "سوبرامنيام جاي شانكار"، الأربعاء، الحكومة الهندية برفع حصة اليمن من المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الهند في كافة التخصصات لاسيما التخصصات العلمية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد ناقش الحضرمي مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض أخر تطورات مسار عملية السلام في اليمن.

وأشاد الوزير الحضرمي، بعمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات، كما تطرق إلى أوضاع الجالية اليمنية المقيمة في الهند وأوضاع الطلاب والعالقين جرّاء الانقلاب الحوثي على الدولة منذ العام 2014.

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وأكد وزير الخارجية، أن عملية السلام لن تتم إلا على المرجعيات الثلاث، مشراً في الوقت ذاته، إلى استمرار تعنت الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم لاسيما فيما يتصل بمحافظة الحديدة.

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي، دعم حكومة بلاده للحكومة ‏اليمنية وقيادتها الشرعية ومساندة جهودها في استعادة الدولة وإحلال السلام، وأعرب عن أمله في أن يحل السلام ‏العادل والمستدام في اليمن.‏

كما أكد حرص بلاده على تقديم الدعم لليمن بما في ذلك الدعم الفني في المجالين الاقتصادي والثقافي, خصوصا في مجال التدريب والتأهيل بما يلبي احتياجاته خلال هذه الفترة.