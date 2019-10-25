شكرا لبحثكم عن خبر إرهاصات باندلاع تظاهرات سلمية بصنعاء وكافة مناطق الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر نقابية وحقوقية، الاربعاء، أن المئات من موظفي الدولة والتربويين وأساتذة المعاهد التقنية والفنية والمؤسسات الخدمية يعتزمون تنفيذ اضراب شامل، يترافق مع تظاهرات حقوقية سلمية شاملة.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن الاضراب الشامل والتظاهرات المطلبية العارمة تأتي احتجاجا على مماطلة مليشيا الحوثي بصرف رواتبهم المنقطعة منذ ثلاث سنوات، وسوء الاحوال المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والايجارات والمشتقات النفطية.

واشارت المصادر الى ان عدد من النقابيين اقترحوا الخروج بشكل جماعي الى الشوارع للمطالبة برحيل سلطات الاتاوات الحوثية، والدحل والشعوذة.

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جدير بالذكر أن اليمن يعاني من أسوأ أزمة انسانية في التاريخ، بفعل انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة اليمنية في سبتمبر 2014.

ويعيش أكثر من مليون ومائتي موظف مدني، وعشرات الالاف من العسكريين والامنيين بمناطق المليشيا من ظروف انسانية بالغة في الصعوبة، جراء انقطاع رواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.