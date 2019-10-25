بن سلمان ينفجر وقرارات قوية وغير مسبوقة يصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز تثير الرعب

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عدن - ياسمين التهامي - عزَّز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جبهته ضد إيران بأحد خبراء الأسلحة وصقور الحرب في المملكة، وشخصية ذات علاقات واسعة مع الدول الغربية.

وسلَّطت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، اليوم الخميس، الضوء على الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي عينه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزيرًا للخارجية.

وقالت الصحيفة: إن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "لديه تجربة طويلة في شؤون التسليح، وكان عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية".

وأشارت "تاغس شبيغل" إلى الخبرة الدبلوماسية التي يمتلكها فيصل بن فرحان؛ إذ كان يشغل منصب سفير بلاده لدى ألمانيا منذ فبراير/شباط الماضي، كما شغل منصب كبير المستشارين في السفارة السعودية بواشنطن.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أن الأمير فيصل بن فرحان الذي يجيد الألمانية مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولديه خبرة 15 عامًا في مجال التسليح.

ونقلت الصحيفة، عن خبيرة شؤون الشرق الأوسط شينزيا بيانكو، أن الوزير الجديد لديه علاقات "قوية مع الغرب، ديناميكي ويعمل من منظور استباقي.. الوزارة ستكون مغايرة"، وأن "علاقات الأمير قوية جدًا مع حلفاء السعودية التقليديين".

ويعتبر وزير الخارجية الجديد من أكثر المسؤولين إدلاء بتصريحات قوية ضد إيران؛ إذ نقل عنه الإعلام السعودي في سبتمبر/أيلول الماضي قوله إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على طهران.

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