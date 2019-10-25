زوجة الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد تفاجئ التوانسة بخطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد .. وزوجها يتخذ بحقها أول إجراء

كشفت مصادر مقربة من عائلة الرئيس التونسي قيس سعيد، أن زوجته القاضية إشراف شبيل قدّمت طلب إجازة بدون مرتب لمدة 5 سنوات.

وجاءت إجازة السيدة الأولى في تونس، بناء على طلب زوجها، وذلك حفاظًا على استقلالية القضاء، ومنع استغلال وظيفتها لمهاجمة زوجها واتهامه بالتأثير على السلطة القضائية.

وأوضحت أن قيس سعيد طلب من زوجته تقديم طلب الإجازة منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية.

يذكر أن الرئيس التونسي الجديد، كان قد باشر مهامه رسميًا رئيسًا للجمهورية التونسية، أمس الأربعاء، بعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان التونسي.

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