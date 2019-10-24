عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شبوة تحتضن فعاليات مشروع إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالحرب

الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - شبوة

دشن في مديرية بيحان بمحافظة شبوة ، اليوم ، فعاليات مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح والذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر مؤسسة وثاق للتوجه المدني بمحافظة مأرب ويستهدف تأهيل ألفي طفل في المحافظات المتأثرة بالحرب.

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وأشادت قيادة السلطة المحلية بالمديرية بالمشروع وأهميته في حياة الأطفال المتأثرين بالحرب..مقدمه الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان والقائمين على تنفيذ المشروع على هذه اللفتة الإنسانية..معربة عن التطلع إلى تبني المزيد من المشاريع والأنشطة التي من شأنها الحد من المعانأة والآلام النفسية التي سببتها حرب مليشيا الحوثي الانقلابية في المديرية.

من جانبه أوضح مدير مركز إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح عبدالرحمن القباطي ،بان المشروع يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 11 - 15 عاما من المتأثرين بالنزاع المسلح والألغام والحرب التي شهدتها مديرية بيحان خلال السنوات الماضية.. مشيرا انه سيتم خلال عملية التأهيل التي تستمر لمدة خمسة وأربعون يوما تقديم العديد من برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والتعليمي التي تهدف إلى إعادة الأطفال المستهدفين إلى حياتهم الطبيعية وإنهاء آلامهم النفسية الناجمة عن الصدمات السلبية التي تعرضوا لها خلال الحرب.