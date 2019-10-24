عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التوجيه المعنوي بالمنطقة الثانية يمجد شهداء حضرموت

الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

نشر قسم التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية، خطابا يمجد شهداء حضرموت الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" النص:

رحلتم عنا تاركين خلفكم غصات من الأسى وعبرات من الحزن تملأ القلوب والحناجر الحضرمية ، لا تحزنوا فقد تركتم خلفكم أسودآ تعشق الموت وقوفآ بساحات المنايا وبراكين غضب تتفجر من لهيبها عزائم الفرسان ، ولن نترك دمائكم الطاهرة على الأرض دون الأخذ بثأركم وهذا عهدنا لكم عهد الرجال للرجال ، فيما علمتم العالم وكل المتخاذلين طعم الحرية ومعنى الرجولة الحقيقية ومعاني الإستشهاد بميادين الوغاء بعزة الصادقين وشموخ الواثقين.

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فصنعتم بإستشهادكم البطولي رجالآ كالصواعق هديرهم يخسف بالإعداء حين يرصدهم فيجرعهم من كؤؤس الموت الذليل رشفات المهانة والإحتقار ، أنتم فخر النخبة ومجد حضرموت ولسوف جمعتم الإثنان معآ بشموخ الثابتين ومآثر الخالدين لتقصموا ظهر المستحيل والصعب ، جميعنا تجاوزنا بعهدنا لكم كل العهود والمواثيق مجددين لكم القسم الوطني إننا على الدرب سائرون وإلى العزة والكرامة واصلون وعلى تراب أرضنا وعراقة مجدنا واقفون.

كما أسمعتم بحوافر خطاكم التي أرهبت وأرعبت جميع أعدائكم بكافة الجبال والوديان والهضاب وأقصى ميادين وساحات المعارك ، إذ كنتم تصدحوا دائمآ أنكم مشروع شهادة ولستم مشروع رتب ومناصب وعندما أقبلت الشهادة إليكم بلهفة العشاق فورآ عانقتموها كطفلآ مقبﻵ لحضن أمه بعد طول فراق وكالذي وجد ضالته التي عاش حياته يبحث عنها ، نلتم الشهادة بأجساد مخضبة تكسوها دمائكم العطره وأشلاء طاهرة أبت إلأ أن تسابق أرواحكم راكضة وطائرة إلى جنان الخلد لتعلن في سماء حضرموت كلنا "مشاريع شهادة حضرمية".

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وجرحانا الأبطال وأدام الله عزك يا حضرموت..

"حضرموت وجدت لتلد الشهداء والأبطال"