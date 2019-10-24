شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكتب التنفيذي بساحل حضرموت يعقد اجتماعا موسعا بحضور عدد من الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 متابعات

عقد المكتب التنفيذي بساحل حضرموت اليوم بالمكلا اجتماعًا استثنائيًا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة , ووزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني , ووزير الثروة السمكية فهد كفاين ,ونائب وزير الادارة المحلية عبدالسلام باعبود , ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور متعب بازياد .



وناقش المكتب التنفيذي برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي وبحضور وكيل المحافظة الحكم سالم بن شرمان عددًا من القضايا المتعلقة بالأوضاع الخدمية والمعيشية ومتطلبات الارتقاء بأوجه مشاريع الخدمات إلى أفضل المستويات , وخاصة منها معالجة مشكلات الكهرباء .

وتطرق الاجتماع إلى أبزر المعوقات في الإداء الخدمي والاداري وقضايا الاستثمار ومشاكل الاصطياد والصيادين , وإعادة هيكلة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي ,وتدني خدمات الاتصالات ,والمطالبة بالاهتمام بمناطق امتياز الشركات النفطية وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى قضايا الاحلال وربط المعاش التقاعدي وتسويات الموظفين , ومشاريع دعم المرأة .

وفي الاجتماع نقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي , ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ودعمهما المستمر لمشاريع واحتياجات محافظة حضرموت مشيرًا إلى أن زيارة اعضاء الحكومة للمحافظة تأتي بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليف دولة رئيس الوزراء للنزول لجميع المحافظات المحررة لتفقد سير الاوضاع الخدمية والتنموية وتلمس الكثير من القضايا والمشكلات , والمعوقات التي تعاني منها المكاتب التنفيذية ومؤسسات القطاعات الخدمية والتعليمية لرفعها للحكومة لاتخاذ بشأنها المعالجات المناسبة.

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بدوره أكد وزير الكهرباء والطاقة على دور المكاتب التنفيذية في المحافظات مشيرًا إلى أن نجاحها هو نجاح للسلطة المحلية والحكومة وانتصار للوطن , مشددًا على تعزيز العلاقة التكاملية بين الحكومة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لمواجهة كافة التحديات ومواجهة متطلبات النمو الاقتصادي والتنموي.

لافتًا إلى أن هناك مقترحات وتدخلات من السلطة المحلية بحضرموت بشأن معالجة المشكلات الطارئة في خدمات الكهرباء سيتم مناقشتها والعمل بها ومنها تنفيذ مشروع خط نقل 132 كليوفولت بالوادي إضافة إلى حل مشكلة وقود محطات الكهرباء بالتنسيق مع مؤسسة الكهرباء وشركة النفط بالساحل.

من جانبه أوضح وزير الثروة السمكية بأن معالجة قضايا الصيادين وتطبيق لوائح الصيد معينة بها تعاون السلطات المحلية وخفر السواحل مؤكدًا بأن حضرموت تعد منطقة متميزة سمكيًا ففيها 6 مصانع لتعليب الاسماك منها 4 مصانع قائمة ومصنعين تحت الانشاء , مشيرًا إلى انه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ مشروع لتحسين مصنع المكلا لتعليب الاسماك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية إضافة تأهيل الكثير من مشاريع الانزال والمنشاءات السمكية.

فيما أشار نائب وزير الادارة المحلية إلى ان حضرموت تعد انموذج في اطار الحالة اليمنية المضطربة مؤكدًا اهمية تفعيل عمل المؤسسات والاختصاصات والمهام واستغلال الامكانيات المتاحة والتي ستساهم في معالجة الكثير من الاشكاليات الماثلة في توفير الخدمات وتحسينها وادارة عجلة التنمية.

وأكد وكيل أول حضرموت على ايلاء المزيد من الاهتمام بمشاريع الخدمات في حضرموت ومعالجة مشكلاتها ومن بينها توفير الوقود لمحطات التوليد الكهربائي بصورة دائمة مشددًا على وضع حلول جذرية للمشكلات كافة والتعاطي مع قضايا الخدمات ومتطلبات أبناء المحافظة بمسار سريع .

وأشاد الشيخ بن حبريش باهتمام فخامة رئيس الجمهورية بمحافظة حضرموت وبتوجيهاته بتوفير احتياجات الخدمات وتلبية متطلبات أبنائها .