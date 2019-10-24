أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس، الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

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البيضاء.. القوات الحكومية تُهاجم المليشيا بجبهة قانية وتكبدها خسائر https://www.elyamnelaraby.com/429178/ العميد العقيلي يكشف كميات الألغام الحوثية التي أتلفت بتعز https://www.elyamnelaraby.com/429176/ العقيد البحر عن فتح معابر تعز: ما تطلقه المليشيا وعود كاذبة https://www.elyamnelaraby.com/429175/ حجة.. مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للمليشيا في الجر بعبس https://www.elyamnelaraby.com/429174/

الكشف عن المبلغ الذي وجه محافظ تعز بصرفه للجرحى بصورة عاجلة https://www.elyamnelaraby.com/429209/ الحوثية تُعمم على مدارس إب الأهلية بوقف تدريس المناهج السابقة https://www.elyamnelaraby.com/429206/ المليشيا تقيل قيادات مؤتمرية بإب وتعين متحوثين https://www.elyamnelaraby.com/429205/ الحوثيون يختطفون سكان عمارة بإب بعد خلاف مع المالك على جبايات https://www.elyamnelaraby.com/429204/ الهلال الأحمر الإماراتي يقيم الزواج جماعي لعدد 200 شاب حضرمي.. صور https://www.elyamnelaraby.com/429193/ مُحلل سياسي يُعلق على مماطلة مليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق استوكهولم

https://www.elyamnelaraby.com/429187/

مصادر: تجارة المخدرات المهربة من إيران تمثل 60 % من دخل الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/429183/ الجبير: اتفاق وشيك بين الحكومة والانتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/429182/