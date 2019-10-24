انطلاق بطولة الملاكمة التنشيطية المفتوحة في صنعاء بمشاركة 7 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ خاص

انطلقت اليوم الخميس في العاصمة صنعاء التصفيات التمهيدية لـ"بطولة الملاكمة التنشيطية المفتوحة للأندية" بمشاركة عدة أندية.



وتشارك في البطولة، التي ينظمها الاتحاد العام للملاكمة وتستمر من 23 إلى 26 اكتوبر الجاري، أندية من محافظات: صنعاء، الأمانة، الحديدة، المحويت، عمران، حجة، وذمار.

وشهد اليوم الأول من البطولة أكثر من نزال في أوزان مختلفة، ففي وزن 46 فاز الملاكم محمد عراد المحمدي، من صنعاء، على الملاكم علي صالح سالم من ذمار.

وفي الوزن ذاته، أوقف الحكم نزال الملاكم حسن نعمان، من محافظة الحديدة، مع الملاكم طلال المسوري، من محافظة حجة، بعد إصابة الأخير.

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وشهد النزال الثالث، في ذات الوزن، منافسة قوية بين الملاكمين حسين الفران، من اتحاد الشرطة بصنعاء، وعماد البرطي، من 22مايو، لينتهي بفوز الأخير.

وفي وزن 49، فاز الملاكم عمار عدنان العميسي من محافظة ذمار، على اللاعب عبده فخر الدين من الحديدة.

وفي ذات الوزن، تمكن ملاكم 22مايو صنعاء من إسقاط خصمه، أسامة علي الشرفي، بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

واستمرت النازلات في وزن 49، وشهدت فوز الملاكم إسحاق العمودي، من اتحاد شرطة صنعاء على الملاكم علاء عطاء من محافظة عمران، كما فاز الملاكم البراء نعمان على خصمه أسامة الشعراوي من صنعاء.

أما في وزن 52، فقد فاز ملاكم شرطة صنعاء والمنتخب الوطني، شعيل الفرناص، على الملاكم مأمون الصعر، من محافظة عمران، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى.

وتقام يوم غد الجمعة، على صالة البحوث بصنعاء، عدة نزالات في أوزان مختلفة.