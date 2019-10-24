اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير سعودي يكشف عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير سعودي يكشف عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

وزير سعودي يكشف عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

Advertisements
الخليج 365 - متابعات

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن اتفاقا وشيكا سيعقد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الجبير في حديث إلى صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، إن الاتفاق بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لإنهاء الأزمة في الجنوب بات وشيكا.

من جهة أخرى، رأى الجبير أن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران، بل إن سياسة الضغوط القصوى لا تزال السبيل الوحيد لدفعها إلى طاولة المفاوضات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير سعودي يكشف عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا